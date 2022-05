Sbarchi. In 119 arrivano a Roccella, tra loro diverse donne e bambini

Non si fermano gli sbarchi di immigrati sulle coste calabresi. Un altro carico di vite umane, 119 esattamente, è sceso stamani all’alba sulla banchina del porto di Roccella Jonica, nel reggino.

Gli stranieri - di varie nazionalità ma in per lo più provenienti da Afghanistan e Siria e composti anche di diverse donne e bambini, alcuni anche sotto i tre anni - sono stati soccorsi in mare dalla Guardia di Finanza mentre navigavano a bordo di una barca a vela localizzata a diverse miglia dalla costa.

Una volta a terra il personale dell’Asp reggina li ha sottoposti al tampone molecolare per accertare eventuali casi di Covid e poi, sistemati momentaneamente nella tensostruttura realizzata nel porto di Roccella e gestita da Croce Rossa e Protezione civile.

Con quest’ultimo sale a 19 il numero di sbarchi avvenuti nella Locride negli ultimi quattro mesi dell’anno, 18 dei quali a Roccella e uno solo a Siderno.