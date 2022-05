Guerra in Ucraina. Corsa di solidarietà tra le Fiamme Gialle: raccolti beni di prima necessità

Alla luce del sentimento di solidarietà che da sempre contraddistingue la Guardia di Finanza ed i suoi uomini, a seguito dell’intensificazione dell’emergenza umanitaria in Ucraina, il Comando Regionale della fiamme gialle di Catanzaro ha favorito una raccolta di alimenti, medicinali ed altri beni di prima necessità da inviare alla popolazione civile coinvolta nel conflitto.

I militari di tutti i Reparti della provincia hanno quindi dato vita ad una gara di solidarietà per raccogliere i beni di prima necessità, una vera e propria corsa alla solidarietà messa in atto da tutti gli appartenenti al Corpo che ha permesso di reperire numerosi aiuti umanitari, dai medicinali ai generi alimentari a lunga conservazione, ai prodotti utilizzati per il benessere di neonati e dei bambini.

Il rutto è stato devoluto all’associazione “Svitanok” di Lamezia Terme, ente benefico senza fini di lucro, costituito appositamente da cittadini ucraini residenti nel lametino per supportare i propri connazionali rimasti nei territori coinvolti dalla guerra.