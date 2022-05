Bisignano. 60enne arrestato per droga, “beccato” con 280 grammi di marijuana

Un 60enne di Bisignano, nel cosentino, è finito in manette per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio. Ad arrestarlo sono stati i Carabinieri della Stazione locale dopo una perquisizione eseguita nella sua abitazione ed in un terreno vicino, di proprietà, dove, in un sacchetto di carta, sono stati trovati circa 280 grammi di marijuana.

L’uomo, per evitare i controlli dei militari, aveva pensato di nascondere lo stupefacente all’interno del cestello di una lavatrice dismessa, lasciata all’esterno della casa.

La droga è stata dunque sottoposta a sequestro insieme a materiale usato per il confezionamento, ad dei bilancini di precisione ed alla somma di mille euro in contanti ed in banconote di piccolo taglio.

La marijuana è stata inviata al laboratorio Lass del Comando Provinciale di Vibo Valentia per le relative analisi finalizzate a stabilire qualità e quantità del principio attivo.

L’indagato, come disposto dall’Autorità Giudiziaria ed in attesa della celebrazione del rito direttissimo, è stato sottoposto ai domiciliari.