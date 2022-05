In Regione gadget per oltre 160mila euro, Occhiuto revoca delibera e dirigente

Poco più di 164 mila euro (Iva inclusa) per acquistare, a nome della Regione, dei gadget promozionali personalizzati: una determina arrivata sul tavolo del governatore della Calabria, Roberto Occhiuto, che l’ha mandato su tutto le furie al punto da revocare il documento e sollevare dall’incarico la dirigente competente.

“Mi hanno mandato questo decreto … Non ne sapevo nulla perché le determine dei dirigenti non passano dalla presidenza. Entro lunedì sarà revocato, perché non condivido importo e procedure. Inoltre, la dirigente di quel settore sarà rimossa. Tutti, anche i dirigenti, devono sapere che da 6 mesi è cambiata la musica”, sbotta il presidente della Regione che, come ammesso, sostiene di esser venuto a sapere del documento solo una volta che sarebbe arrivato, bell’e pronto sulla sua scrivania.

La delibera prevede, come accennato, di acquistare da un’azienda i gadget, con affidamento diretto sul Mepa e, come previsto dalle norme, senza la previa pubblicazione del bando di gara e di accertare il relativo importo complessivo su uno specifico capitolo di entrata.