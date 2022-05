Playout. Festa al San Vito Marulla: il Cosenza batte il Vicenza e rimane in Serie B

Gara salvezza giocata fino all'ultimo minuto quella tra il Cosenza ed il Vicenza, con i lupi calabresi che sono riusciti a ribaltare il risultato dell'andata: dopo 93 minuti di gioco ed un primo tempo sostanzialmente in stallo, i rossoblù hanno messo a segno due reti che gli permettono così di rimanere in Serie B.

Esplosione di festa sugli spalti del San Vito Marulla, gremito di tifosi trepidanti - ben 18 mila - che non hanno di certo aspettato per dimostrare la loro felicità. Al triplice fischio finale lo stadio è stato letteralmente sommerso da un enorme coro sulle note di "Una canzone per il Cosenza io canterò" di Mario Gualieri, voce storica della canzone popolare cittadina.