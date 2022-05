Pietrapaola, violento incidente su strada provinciale: grave una ragazza

Ancora un grave incidente sulle strade calabresi: nella prima serata di oggi due auto si sono scontrate tra Pietrapaola e Mandatoriccio, precisamente lungo la Strada Provinciale 199. Uno scontro le cui dinamiche sono ancora in fase di accertamento, ma che è avvenuto sicuramente a velocità sostenuta, in quanto una delle auto coinvolte è stata letteralmente sbalzata sul lato opposto della carreggiata.

Complessivamente sono quattro i feriti nel sinistro, di cui una in condizioni più serie. Si tratta di una ragazza rumena residente a Crosia, che è stata trasferita d'urgenza in ospedale tramite elisoccorso. Sul posto, oltre al personale medico, anche le forze dell'ordine per i rilievi del caso.