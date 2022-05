Grave incidente sulla statale 682: un morto e tre feriti

Un gravissimo incidente stradale è avvenuto quest'oggi lungo la Strada Statale 682 “Jonio-Tirrenio”, dove due auto si sono scontrate a velocità sostenuta grossomodo al chilometro 4.5, nel comune di Rosarno. Il bilancio è grave, e conta una vittima e tre feriti: uno dei quali, più grave, è stato trasportato in ospedale con l’elisoccorso.

Sul posto le forze dell’ordine ed i sanitari del 118, assieme a squadre dell'Anas intervenute per mettere in sicurezza la strada. Al momento il traffico è deviato sulla viabilità secondaria con apposite segnaletiche, in attesa del ripristino della transitabilità.