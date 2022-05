Lamezia, pedone investito da camion in pieno centro: necessario intervento dell’elisoccorso

Grave incidente stradale questa mattina a Lamezia Terme, dove un'uomo è stato investito da un camion mentre attraversava la strada nelle adiacenze di Piazza Fiorentino. Il malcapitato è stato subito soccorso dall'autista e dai passanti, ma le sue condizioni sono apparse sin da subito serie.

Chiamati i medici del 118, giunti sul posto assieme alla Polizia Locale ed ai Vigili del Fuoco, le condizioni dell'anziano sono state giudicate piuttosto gravi: per tanto è stato chiesto l'intervento dell'elisoccorso, che ha trasferito il malcapitato in ospedale per maggiori accertamenti.