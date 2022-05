Covid, nel bollettino contagi stabili (+925), ma aumentano ricoveri (+5) e decessi (+7)

Rimane stabile l'andamento dei nuovi contagi da coronavirus in Calabria. L'odierno bollettino infatti conferma il trend in sostanziale stallo, con 925 nuovi casi accertati a fronte di 3.615 guariti. Aumentano, seppur lievemente, i ricoveri (+5) mentre non sembra fermarsi la scia dei decessi (+7).



Il maggior numero di casi si registra nella provincia di Reggio Calabria (+275), seguita Cosenza (+257), Catanzaro (+215), Crotone (+142) e Vibo Valentia (+31), mentre i restanti casi provengono da altra regione o stato (+5). Processati 3 milioni e 074.185 tamponi (+5.336) da inizio pandemia, con un tasso di positività che è stabile attorno al 17,34%.

I DATI PER PROVINCIA

Nel reggino i positivi al covid salgono a 141.753 (+275), mentre i casi attivi sono 4.492. Di questi: 4.442 in isolamento, 49 in reparto ed 1 in rianimazione. Complessivamente, sono 36.486 i guariti e 775 i decessi.

Nel cosentino i positivi riscontrati raggiungono quota 99.999 (+257), mentre i casi attivi sono 30.858. Di questi, 30.794 sono in isolamento, 61 in reparto e 3 in rianimazione. Complessivamente, si registrano 68.050 guariti e 1.091 deceduti.

Nel catanzarese i contagi accertati finora sono 58.985 (+215), mentre i casi attivi sono 5.038. Di questi, 4.976 in isolamento, 57 in reparto e 5 in rianimazione. Complessivamente, sono 53.646 i guariti e 301 i decessi.

Nel crotonese i casi riscontrati salgono a 39.749 (+142) mentre gli attivi sono 2.511, di cui 2.496 in isolamento domiciliare e 15 in ospedale, nessuno in terapia intensiva. Complessivamente, sono 37.010 i guariti e 228 i deceduti.

Infine nel vibonese i casi covid salgono a 39.425 (+31) mentre gli attivi sono 11.257. Di questi: 11.246 si trovano in isolamento, 11 in reparto e nessuno in terapia intensiva. Sono 27.997 i guariti e 171 i deceduti.