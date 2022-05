Lieve scossa di terremoto registrada ad Umbriatico

Una lieve scossa di terremoto è stata registrata questa mattina dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. L'evento sismico, di magnitudo 2.0, è avvenuto ad Umbriatico, nel crotonese, ad una profondità di circa 26 chilometri.

L'evento non sembra essere stato avvertito dalla popolazione, e non ha causato nè danni nè feriti. La zona non è nuova ad eventi sismici, seppur rari e di bassa intensità: dal 1985 infatti, come riporta l'Ingv, si sono verificati 6 terremoti di intensità simile nell'area della Valle di Cona.