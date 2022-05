Detenzione di stupefacenti, finisce nei guai 23enne di Cosenza

Un giovanissimo ventitreenne di Cosenza è stato arrestato questo pomeriggio dai Carabinieri, in quanto trovato in possesso di circa 14 grammi di eroina suddivisi in 18 dosi, verosimilmente pronte alla vendita. Il giovane è stato fermato a seguito di un controllo svolto nel centro urbano, in quanto il mezzo sul quale si trovava era stato sequestrato in quanto sprovvisto di assicurazione.

Al termine del controllo il giovane è stato arrestato in flagranza di reato per detenzione illecita di sostanze stupefacenti, e su decisione del magistrato di turno è stato posto agli arresti domiciliari.