Covid, focolaio nel carcere di Crotone: positivi 29 detenuti

Un focolaio di coronavirus è emerso, nella giornata di oggi, all'interno del carcere di Crotone. Lo rende noto il garante dei detenuti Federico Ferraro, spiegando che al momento sono 29 i detenuti positivi mentre altri 34 hanno avuto contatti stretti, e sono in attesa dell'esito del tampone molecolare.

"Ai detenuti coinvolti saranno inibite temporaneamente le attività comunitarie, compresi i colloqui in presenza ed attività ricreative al chiuso" spiega in una nota il garante dei detenuti. "Per i detenuti risultati positivi sono stati previsti monitoraggi pluriquotidiani. Opportunamente, tutto il personale custodiale, sanitario, amministrativo sarà periodicamente sottoposto al tampone antigenico prima di ogni accesso nella locale struttura detentiva".

In attesa del risultato dei tamponi, disposto il regime di "grande sorveglianza sanitaria" assieme ad un immediato colloquio - che si svolgerà in maniera telematica - con i soggetti già risultati positivi. La stessa modalità dei colloqui sarà garantita anche ai familiari.