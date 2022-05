Catanzaro, cane si sporge e cade dal balcone: soccorso dai Vigili del Fuoco

Brutta disavventura per un cucciolo di pastore maremmano, che questo pomeriggio è caduto dal quarto piano di un'abitazione sita in Viale Tommaso Campanella, a Catanzaro. Attorno alle 14:00 infatti il cane precipitava nel vuoto - forse perché sportosi troppo in avanti, o forse perché scivolato - finendo su di un ballatoio posto al primo piano.

Immediata la richiesta di aiuto dei proprietari del cagnolino, che preoccupati e spaventati hanno chiamato i Vigili del Fuoco. Questi sono giunti rapidamente sul posto, riuscendo ad accedere al ballatoio da una finestra e soccorrendo il piccolo animaletto, ancora vivo seppur con evidenti traumi alle zampe.

Dopo una serie di accertamenti, l'animale è stato riaffidato ai legittimi proprietari che lo hanno trasportato d'urgenza in una clinica veterinaria.