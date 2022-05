Catanzaro. Beccato con eroina e cocaina pronta per lo spaccio, arrestato

Un uomo di Catanzaro è stato arrestato dai carabinieri della stazione Santa Maria, dopo che durante una perquisizione personale, veicolare e locale, è stato trovato con dei quantitativi non modici di stupefacente di diverso tipo e che si presume venisse spacciato.

Il soggetto, in particolare, aveva con se due involucri in cellophane contenenti rispettivamente 38 grammi di eroina e 16 di cocaina, un bilancino di precisione, del materiale da taglio, e banconote varie per un valore complessivo di 3.300 euro.

Dopo l’arresto l’uomo è stato sottoposto ai domiciliari.