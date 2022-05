Crotone. Nel garage gli trovano 2,5 chili di droga e semi di marijuana: finisce in manette

Un anno e dieci mesi di reclusione e 6mila euro di multa: questa pena inflitta ad un crotonese processato per direttissima dopo che in casa gli uomini della squadra volanti della questura locale gli hanno trovato in casa circa due chili e mezzo di droga.

Gli agenti hanno eseguito una perquisizione nella sua abitazione allargandola anche ad un garage da lui utilizzato e dove hanno scovato la notevole quantità di stupefacente.

La droga, tutta in panetti e composta da circa 1,2 kg di marjuana e altrettanti di hashish, era nascosta in alcune scatole ed in uno zaino.

Sempre nel garage sono state trovate delle buste con dentro dei semi di marjuana e dell’altro materiale utile per la coltivazione dello stupefacente.

Inevitabili per l’uomo sono scattate le manette per detenzione di sostanza stupefacente a fini di spaccio.