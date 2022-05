Covid, il Bollettino. Indice di contagio al 16%: altri 931 positivi ed ancora due vittime

Sono 931 i nuovi positivi al covid19 accertati in Calabria rispetto a ieri dopo che nello stesso lasso di tempo sono stati eseguiti 5.854 tamponi complessivi, con un indice di contagio, dunque, di circa il 16% rispetto ai test effettuati.

Questi i dati del bollettino ufficiale di questo mercoledì 18 maggio che riporta inoltre come siano ad oggi 59.817 gli attualmente positivi, 3.633 in meno rispetto a 24 ore fa.

Di questi 59.615 (-3.639 da ieri) si trovano in isolamento domiciliare e 202 in ospedale, dei quali 193 (+8) in reparto e 9 (-2) in rianimazione.

Non si arresta purtroppo il numero delle vittime: altri due decessi sono segnalata nelle ultime 24 ore, uno nel catanzarese e l’altro nel crotonese.

I DATI PER PROVINCIA

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

Catanzaro: Casi Attivi 5.196 (57 in reparto, 6 in terapia intensiva, 5.133 in isolamento domiciliare); Casi Chiusi 53368 (53069 guariti, 299 deceduti).

Cosenza: Casi Attivi 33.016 (57 in reparto, 2 in terapia intensiva, 32.957 in isolamento domiciliare); Casi Chiusi 66.374 (65.289 guariti, 1.085 deceduti).

Crotone: Casi Attivi 2893 (16 in reparto, 0 in terapia intensiva, 2877 in isolamento domiciliare); Casi Chiusi 36551 (36323 guariti, 228 deceduti).

Reggio Calabria: Casi Attivi 4.644 (53 in reparto, 1 in terapia intensiva, 4.590 in isolamento domiciliare); Casi Chiusi 136653 (135.880 guariti, 773 deceduti).

Vibo Valentia: Casi Attivi 13.325 (10 in reparto, 0 in terapia intensiva, 13.315 in isolamento domiciliare); Casi Chiusi 26.023 (25.853 guariti, 170 deceduti).