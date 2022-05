Petilia, scoperto taglio abusivo di alberi nel Parco Sila: una denuncia

È stato denunciato per furto aggravato di legna e per danneggiamento e deturpamento di bellezze naturali, oltre che per alcune violazioni al codice della strada, l'uomo fermato nei giorni scorsi dai Carabinieri Parco della stazione di Cotronei, dipendenti dal reparto Sila. Il soggetto infatti ha insospettito i militari con una brusca manovra ed un evidente aumento della velocità subito dopo aver incrociato la pattuglia lungo una strada ricadente nel comune di Petilia Policastro.

Atteggiamento sospetto che dunque ha fatto scattare un breve inseguimento, terminato poco dopo. L'auto è risultata carica di legna, ed al suo interno sono state trovate anche una motosega ed una spaccalegna. Inoltre, il conducente non solo era sprovvisto di patente, ma anche privo di assicurazione.



Successivi controlli al fermo hanno permesso di individuare circa 5 quintali di legna di faggio tagliati in un'area demaniale - detta Petto di Mandria - all'interno del Parco Nazionale della Sila: zona, tra l'altro, ricadente nell'area di massima tutela paesagistico-ambientale.

Per tali motivi, l'auto con tutto il suo carico è stata sequestrata, ed il soggetto è stato denunciato. La legna asportata è stata riconsegnata al Comune di Petilia Policastro in qualità di ente proprietario.