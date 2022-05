Incendio a frati salesiani, la Cisl chiede di “fermare l’escalation di violenza”

Giuseppe Lavia

"Esprimiamo come Cisl solidarietà e vicinanza alla comunità dei salesiani". Questo il commento del segretario generale provinciale della Cisl, Giuseppe Lavia, in meriso all'ennesimo "episodio inquietante" avvenuto a Corigliano-Rossano, dove "nelle scorse ore l’incendio di natura dolosa propagatosi al piano terra del complesso dei salesiani dello scalo dell'area urbana di Corigliano (QUI), che stava per raggiungere il piano superiore dove vivono i sacerdoti e minori con disagi accolti dalla comunità".

"Una infinita scia di violenza sul territorio che non si arresta. Fra mezzi incendiati, ventotto auto nel 2022, ed episodi di violenza che non possono essere tollerati, in una escalation preoccupante" prosegue Lavia. "Per la Cisl serve incrementare l'azione di presidio del territorio, potenziando l'organico del Commissariato che è carente di uomini e mezzi, mantenendo fede alla promessa di elevazione a distretto".

"Nello stesso tempo, crediamo che serva una reazione corale ed imponente di tutta la città a contrasto di ogni forma di violenza e di intimidazione e siamo pronti a lavorare da subito in questa direzione" conclude il sindacalista.