Dramma a Roccella: migrante diabetica muore due giorni dopo lo sbarco

Una donna afgana sbarcata due giorni fa a Roccella Jonica è morta quesa mattina a causa di un arresto cardiocircolatorio. Secondo quanto ricostruito, la donna - settantenne - era apparsa in precarie condizioni di salute sin dall'arrivo nel porto, ma dopo diverse visite svolte dall'Usmaf non era stata giudicata come un codice rosso.

Solo oggi, a seguito del decesso, è emerso che la vittima era diabetica. A seguito dell'ennesimo malore sono prontamente intervenuti i sanitari del 118 ed i volontari della Croce Rossa, ma per la donna non c'è stato nulla da fare. Sul posto anche la Polizia per i dovuti accertamenti, mentre il corpo è stato sequestrato dalla Procura di Locri e trasferito nell'ospedale cittadino.