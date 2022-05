Altri due daspo per il match Vicenza-Cosenza: deferiti due tifosi cosentini

Proseguono i provvedimenti da parte della Polizia a seguito del match di Serie B Vicenza-Cosenza, balzato agli onori delle cronache nazionali per il linguaggio offensivo espresso in un video da un tifoso vicentino (LEGGI). Questa volta gli agenti hanno notificato due daspo ad altrettanti tifosi cosentini, per la durata di un anno e con valore su tutto il territorio nazionale.

Nel primo caso, un tifoso avrebbe pubblicato sui social network un messaggio "denigratorio e minaccioso" riferito proprio al match contro il Vicenza, durante il quale si era creata una notevole tensione. Nel secondo caso invece, un tifoso si sarebbe avvicinato allo stadio durante il match contro il Brescia, inveendo contro i tifosi ed incitando allo scontro, creando evidenti problemi alla sicurezza ed all'incolumità pubblica.

Ad entrambi i soggetti, oltre al daspo, è stato notificato l'obbligo di presentazione in Questura 15 minuti prima dell'inizio e della fine di ogni partita del Cosenza.