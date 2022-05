Incendio ai Salesiani di Corigliano. Sindaco: vittime di barbarie e inciviltà

Un incendio ha interessato nella notte scorsa il complesso dei padri Salesiani di Corigliano, dove le fiamme hanno colpito una parte della struttura che ospita non solo i sacerdoti ma anche dei minori non accompagnati e migranti in difficoltà

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco insieme ai carabinieri e sull’origine del rogo per ora non viene esclusa alcuna ipotesi che se il sindaco della città ionica, Flavio Stasi, nell’esprimere la vicinanza della comunità ha parlato parla chiaramente di atto intimidatorio.

“Mi faccio portavoce dell’intera Amministrazione e del Consiglio Comunale tutto nell’esprimere totale vicinanza e solidarietà ai Salesiani di Corigliano, vittime della barbarie e dell’inciviltà”.

“Sul tema della legalità stiamo agendo con tutte le nostre forze – ha aggiunto Stasi – nell’ultima riunione dei capigruppo si è affrontato proprio l’aspetto della sicurezza territoriale e, non appena avremo la disponibilità del Prefetto e del Presidente del Tribunale di Castrovillari terremo un Consiglio Comunale su sicurezza e legalità, in cu affronteremo il delicato momento che la nostra città sta vivendo”.

L’Oratorio ha deciso di sospendere tutte le attività previste nella giornata di oggi così come comunicato dagli stessi Salesiani attraverso i profili social.