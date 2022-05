Crotone, vede la sua ex con il nuovo compagno e tenta di accoltellarlo: arrestato

Attimi di panico in pieno centro a Crotone, dove lo scorso 26 aprile un uomo, trentottenne del posto, ha aggredito e tentato di accoltellare l'ex compagna ed il suo nuovo fidanzato, dopo averli visti a passeggio nei pressi di un esercizio commerciale. Quest'oggi gli agenti della Questura cittadina hanno notificato l'arresto per tentato omicidio.

Secondo quanto ricostruito, l'uomo si sarebbe separato da pochi mesi dall'ex compagna, con la quale sarebbero continuati i litigi sopratutto in merito all'affidamento ed alle visite dei figli. Proprio il 26 aprile scorso, avrebbe litigato anche con il nuovo compagno della donna, per poi allontanarsi dopo uno scontro verbale.

Tuttavia, armato di coltello, era tornato per le vie cittadine alla ricerca della coppia, individuandola proprio nei pressi di un negozio. A quel punto avrebbe tentato di colpire l'uomo con il coltello, venendo però fermato da alcuni passanti. Non riuscito nel suo intendo, si è dato alla fuga tentanto di sbarazzarsi dell'arma.

La donna ha subito sporto denuncia, e non c'è voluto molto per risalire all'aggressore, anche grazie alle inequivocabili immagini riprese dai sistemi di videosorveglianza. Per tali motivi il soggetto è stato arrestato e trasferito nel carcere di Locri.