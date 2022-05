Controlli serrati a Taurianova: passate al setaccio le vie del centro e della movida

Vasto controllo dei Carabinieri della stazione di Taurianova, che nel fine settimana hanno svolto diverse operazioni in vari comuni della piana per contrastare fenomeni di criminalità comune e verificare il rispetto delle norme anti contagio. In particolare, una parte dei controlli ha riguardato una serie di veicoli abbandonati nelle vie della città: ben 12 auto sono state rimosse dal centro storico in quanto abbandonate da anni, migliorando così non solo la circolazione ma anche il decoro urbano. I proprietari di tali mezzo, spesso incidentati, saranno multati con sanzioni che vanno dai mille ai cinque mila euro, e dovranno sostenere i costi delle operazioni di rimozione e di demolizione.

Di tono differente invece i controlli riguardanti la movida, volta a contrastare l'abuso di alcolici e di sostanze. In particolare quattro soggetti sono stati denunciati a piede libero in quanto risultati con un tasso alcolemico ben oltre quello consentito. In un caso si è proceduto invece alla segnalazione presso la Procura di Palmi, in quanto il soggetto fermato ha accusato un finto malore: allertato il 118 e trasportato in ospedale, questo riusciva ad allontanarsi senza alcun accertamento medico. Ad ognuno di loro sono stati decurtati 10 punti dalle rispettive patenti, e si è proceduto al sequestro dei veicoli.

A Cittanova invece un pregiudicato del posto è stato denunciato in quanto beccato a violare gli arresti domiciliari. Una coppia invece stata segnalata in quanto trovata alla guida di un mezzo sottoposto a sequestro amministrativo.