Covid. Il Bollettino. Risalgono i positivi ma con molti più tamponi, altre cinque vittime

Con un notevole incremento nel numero dei tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore, ben 8.655, sale proporzionalmente anche il dato dei nuovi casi di Covid19 accertati nella nostra regione che sono quest’oggi 1.624.

È quanto emerge dall’ormai consueto bollettino ufficiale della Regione Calabria che ci riporta come, sempre oggi, siano decisamente aumentati anche i neo guariti, 3.343 in più che portano il totale a oltre 313 mila persone che hanno fin qui superato il contagio.

Dato negativo della giornata è purtroppo quello dei decessi che non accennano a fermarsi. In questo martedì 17 maggio se ne aggiungono ahinoi altri cinque, tre nel cosentino ed un altro ciascuno nel crotonese e reggino (finora sono le vittime in Calabria sono state in tutto 2.566).

Diminuiscono invece e non di poco gli attualmente positivi: al momento sono 63.450 le persone contagiate (1.724 in meno di ieri) e delle quali 63.254 (-1.718) in isolamento domiciliare, 185 (-5) in reparto e 11 (-1) in rianimazione.

I CASI PER PROVINCIA

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

Catanzaro: Casi Attivi 5.422 (53 in reparto, 6 in terapia intensiva, 5.363 in isolamento domiciliare); Casi Chiusi 52961 (52.663 guariti, 298 deceduti).

Cosenza: Casi Attivi 35.297 (58 in reparto, 2 in terapia intensiva, 35.237 in isolamento domiciliare); Casi Chiusi 63.796 (62.711 guariti, 1085 deceduti).

Crotone: Casi Attivi 2.834 (17 in reparto, 0 in terapia intensiva, 2.817 in isolamento domiciliare); Casi Chiusi 36.433 (36.206 guariti, 227 deceduti).

Reggio Calabria: Casi Attivi 4.733 (46 in reparto, 3 in terapia intensiva, 4.684 in isolamento domiciliare); Casi Chiusi 136.343 (135.570 guariti, 773 deceduti).

Vibo Valentia: Casi Attivi 14.431 (11 in reparto, 0 in terapia intensiva, 14.420 in isolamento domiciliare); Casi Chiusi 24.884 (24.714 guariti, 170 deceduti).