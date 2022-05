Playout Serie B. Cosenza-Vicenza, Prefettura: ospiti potranno arrivare solo con autobus organizzati

Per la gara di ritorno dei playout di Serie B tra il Cosenza ed il Vicenza che si giocherà il prossimo 20 maggio, la tifoseria veneta che vorrà assistere all’incontro dovrà raggiungere lo stadio comunale San Vito-Marulla del capoluogo bruzio solo a bordo di autobus organizzati con capienza minima di 30 posti.

È questa la misura disposta dal Prefetto del capoluogo calabrese su proposta del Questore cittadino per agevolare l’impegnativa attività di controllo delle Forze di polizia in occasione dell’importante evento sportivo.

“È infatti da tenere nella dovuta considerazione – affermano dall’Ufficio Territoriale di Governo - che da un appuntamento così importante per il mondo del calcio locale e per tutta la cittadinanza discende per le Forze dell’Ordine la necessità di effettuare preventivi servizi di vigilanza sul perimetro dello stadio, servizi di avvistamento agli svincoli autostradali, l’instradamento ed il filtraggio dei tifosi e loro scorta verso l’impianto sportivo, azioni di prevenzione di possibili contatti tra le opposte tifoserie e servizi di accompagnamento di squadra e tifoseria ospiti”.

L’Autorità di pubblica sicurezza fa affidamento sull’impegno responsabile della società del Vicenza e di tutta la sua tifoseria per assicurare una puntuale attuazione del provvedimento, oltre che “su un genuino spirito di sana competizione sportiva del Cosenza Calcio e della tifoseria bruzia”, concludono dall’Utg.