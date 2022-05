Covid, il Bollettino. Calano i positivi (-2.103) ma ci sono ancora vittime (4)

Sono 446 i casi di nuova positività al Covid registrati in Calabria tra ieri ed oggi, a fronte di atri 2.870 tamponi eseguiti nella nostra regione.

Questi i dati riportati dal Bollettino ufficiale di questo lunedì 16 maggio che annota anche come nelle ultime 24 ore vi siano stati ulteriori 2.545 guariti. Unico dato negativo quello delle morti: altre quattro accertate rispettivamente nel cosentino (3) e nel catanzarese (1), pe un totale che sale oggi drammaticamente a 2.561 vittime in Calabria per o con il coronavirus.

Cala anche il numero degli attualmente positivi, sono 65.174, 2.103 in meno rispetto a domenica. Di questi, 64.972 (-2.096) sono in isolamento domiciliari; 190 (-6) ricoverati in reparto; e 12 (-1) in rianimazione.

I DATI PER PROVINCIA

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

Catanzaro: Casi Attivi 5721 (50 in reparto, 7 in terapia intensiva, 5664 in isolamento domiciliare); Casi Chiusi 52335 (52037 guariti, 298 deceduti).

Cosenza: Casi Attivi 35997 (62 in reparto, 2 in terapia intensiva, 35933 in isolamento domiciliare); Casi Chiusi 62582 (61500 guariti, 1082 deceduti).

Crotone: Casi Attivi 2725 (18 in reparto, 0 in terapia intensiva, 2707 in isolamento domiciliare); Casi Chiusi 36200 (35974 guariti, 226 deceduti).

Reggio Calabria: Casi Attivi 4366 (46 in reparto, 3 in terapia intensiva, 4317 in isolamento domiciliare); Casi Chiusi 136341 (135569 guariti, 772 deceduti).

Vibo Valentia: Casi Attivi 15637 (14 in reparto, 0 in terapia intensiva, 15623 in isolamento domiciliare); Casi Chiusi 23615 (23445 guariti, 170 deceduti).

L'Asp di Cosenza comunica:" Nel setting fuori regione si registrano 2 nuovi casi a domicilio". L'Asp di Vibo comunica che: "i soggetti risultati positivi il 15/05/2022 sono 30 (25 tamponi antigenici e 5 molecari) e quelli del 16/05/2022 sono 10 (9 antigenici e un molecolare)".