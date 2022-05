Cosenza, investita mentre attraversa sulle strisce: trasferita in ospedale

Una donna è stata investita mentre attraversava la strada questa mattina a Cosenza, precisamente in Via Misasi. La malcapitata, che stava attraversando sulle strisce pedonali, è stata colpita da un'auto, il cui guidatore si è subito fermato per prestare soccorso.

Richiesto l'intervento del personale medico del 118 per accertamenti, la donna non sembra aver riportato traumi gravi o ferite importanti, ma è stata comunque trasferita in ospedale per ulteriori accertamenti.