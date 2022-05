Al via Fatti di Musica. Il magico mondo di Disney ha incantato il Politeama

Col musical “Fabularium, Magic of Disney Music” ha preso ufficialmente il via la 36esima edizione di “Fatti di Musica”, il festival-premio del Miglior Live d’Autore, ideato e organizzato da Ruggero Pegna e che ogni anno presenta in varie località della Calabria alcuni dei live più belli e attesi.

Primo appuntamento, dunque, l’originale show in omaggio al grande cinema Disney, per una ripartenza nel segno della famiglia e, in particolare, del pubblico del futuro, ovvero quello dei bambini.

Musiche e scene di narrazioni celebri come La Spada nella Roccia, Cenerentola, La Bella e la Bestia, Oceania, Frozen, Aladdin e Mary Poppins si sono susseguite, insieme ai celeberrimi personaggi delle favole con oltre cento costumi strabilianti, incantando il pubblico di tutte le età che ha gremito il Teatro Politeama strapieno in ogni settore, come non si vedeva da parecchio tempo.

Un viaggio straordinario, allegro e divertente attraverso i mondi della Magia guidato da Smemorina, una fata madrina amorevole e pasticciona, e Merlino, il “maestro” di tutti i grandi maghi, ha trasportato tutti fuori dalla realtà per oltre due ore.

Quello visto ieri sera al Politeama è stato uno spettacolo davvero eccezionale, un musical ricco anche di messaggi e di emozioni per divertirsi e sognare con la fantasia.

Uno show unico, con scenografie e coreografie spettacolari, continui cambi scena e costumi scintillanti, magnifici disegni luci ed effetti speciali, come il video mapping digitale 3D e momenti magici che hanno sorpreso grandi e piccini.

Al termine, la grande sorpresa di tutto il cast che ha lasciato il palcoscenico per scendere tra il pubblico, con bambini e genitori letteralmente impazziti, a caccia di foto.

Un plauso meritato a tutte le firme e il ricco cast: regia di Angelo Lucarella e Annalory Fullone, sceneggiatura di Annalory Fullone, coreografie di Debora Boccuni, costumi design & props di Annalisa Milanese, scenografia/show design e scene di Francesco Paolo Caragiulo, digital artists di Myriam Campanello e Riccardo Scaringella, light design Roberto De Bellis, sound engineering Davide Petrone.

Nel cast gli stessi Angelo Lucarella ed Annalory Fullone, con Laura Legrottaglie, Rosanna Cassano, Giovanni Valente, Marco Buzzerio, Veronica Giusti, Flavia De Bartolomeo, Giuseppe Visaggi, Gabriella Serio.