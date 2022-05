Covid, il Bollettino. Oltre 4 mila tamponi eseguiti: 691 i positivi, quattro le vittime

Anche in questa domenica di maggio i guariti dal Covid sono quasi il doppio (1.113) rispetto ai nuovi casi di contagio accertati (691).

È questo il dato che emerge dall’ultimo bollettino ufficiale, ormai consueto appuntamento quotidiano di monitoraggio dell’infezione nella nostra regione.

Ad oggi, pertanto, il totale dei guariti supera i 307 mila, mentre quello dei casi fin qui registrati di positività è di poco più di 377 mila. Sempre tra ieri ed oggi, intanto, sono stati eseguiti altri 4.281 tamponi (finora sono stati più di 3 milioni) mentre, ahinoi, non accenna a fermarsi la conta della vittime: si aggiungono infatti altri quattro decessi per o con il covid avvenuti rispettivamente nel catanzarese (3) e nel reggino (1).

Gli attualmente positivi sono invece 67.277, 426 in meno nelle ultime 24 ore: di questi 67.068 (-424) si trovano in isolamento domiciliare; 196 (-4) ricoverati in reparto e 13 (+2) in rianimazione.

I DATI PER PROVINCIA

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

Catanzaro: Casi Attivi 5.768 (54 in reparto, 8 in terapia intensiva, 5.706 in isolamento domiciliare); Casi Chiusi 52.209 (51.912 guariti, 297 deceduti).

Cosenza: Casi Attivi 36.325 (66 in reparto, 2 in terapia intensiva, 36.257 in isolamento domiciliare); Casi Chiusi 62.041 (60.962 guariti, 1.079 deceduti).

Crotone: Casi Attivi 2.818 (16 in reparto, 0 in terapia intensiva, 2.802 in isolamento domiciliare); Casi Chiusi 36.084 (35.858 guariti, 226 deceduti).

Reggio Calabria: Casi Attivi 4.683 (46 in reparto, 3 in terapia intensiva, 4.634 in isolamento domiciliare); Casi Chiusi 135.905 (135133 guariti, 772 deceduti).

Vibo Valentia: Casi Attivi 16.957 (14 in reparto, 0 in terapia intensiva, 16.943 in isolamento domiciliare); Casi Chiusi 22.285 (22.115 guariti, 170 deceduti).

L'ASP di Catanzaro comunica 170 nuovi soggetti positivo di cui 3 fuori regione. L'ASP di Cosenza comunica 329 nuovi soggetti di cui 7 fuori regione.