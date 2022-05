Il Tennistavolo Castrovillari centra la salvezza e resta in B2

Dopo il successo sul campo dell'Atlantide il Tennistavolo Castrovillari può finalmente dire "missione compiuta". Vincendo per 5-1 contro la squadra di Vibo Valentia, il team di Castrovillari ha conquistato la salvezza nel campionato di serie B2 nazionale maschile. Un risultato importante, tutt’altro che scontato alla vigilia.

Il bottino finale porta la firma di Antonio Corrado (2 punti), di Francesco Federico (2 punti ) e di Luca Lombardi (1 punto) con il tecnico Antonio Lombardi a bordo campo. Il punto della bandiera della squadra vibonese è stato siglato da Corrado Mastroianni.

Il Commento del Presidente De Gaio: "Aver raggiunto la desiderata salvezza in un campionato con 8 squadre e con 3 retrocessioni non era facile, ma oggi il nostro obiettivo d'inizio stagione si è realizzato. I miei complimenti vanno al tecnico Rosario Lombardi e agli atleti per aver scritto un' altra pagina di storia del nostro cammino pongistico della cittá del Pollino".

Il Campionato è stato vinto dal Molfetta, con promozione in B1. Retrocedono in C1 invece la Casper Reggio Calabria , Atlantide Vibo Valentia e Olimpia Martina Franca.