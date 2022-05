Covid, contagi ancora in calo (+1.084) ma aumentano i decessi (+5)

Continuano a diminuire i casi di coronavirus in Calabria, oramai stabili attorno al migliaio. L'odirno bollettino infatti certifica la scoperta di 1.084 nuovi casi a fronte di ben 2.227 guariti. Calano anche i ricoveri (-5) che però vanno di pari passo con l'aumento dei decessi (+5).



Il maggior numero di casi continua a registrarsi nella provincia di Cosenza (+361), seguita Catanzaro (+263), Reggio Calabria (+250), Crotone (+136) e Vibo Valentia (+70), mentre i restanti casi provengono da altra regione o stato (+4). Processati 3 milioni e 041.152 tamponi (+6.299) da inizio pandemia, con un tasso di positività che scende al 17,21%.

I DATI PER PROVINCIA

Nel cosentino i positivi riscontrati raggiungono quota 98.044 (+361), mentre i casi attivi sono 36.020. Di questi, 35.953 sono in isolamento, 65 in reparto e 2 in rianimazione. Complessivamente, si registrano 60.945 guariti e 1.079 deceduti.

Nel catanzarese i contagi accertati finora sono 57.810 (+263), mentre i casi attivi sono 5.992. Di questi, 5.928 in isolamento, 58 in reparto e 6 in rianimazione. Complessivamente, sono 51.524 i guariti e 294 i decessi.

Nel reggino i positivi al covid salgono a 140.436 (+250), mentre i casi attivi sono 4.987. Di questi: 4.937 iin isolamento, 47 in reparto e 3 in rianimazione. Complessivamente, sono 134.678 i guariti e 771 i decessi.

Nel crotonese i casi riscontrati salgono a 38.892 (+136) mentre gli attivi sono 2.820, di cui 2.804 in isolamento domiciliare e 16 in ospedale, nessuno in terapia intensiva. Complessivamente, sono 35.846 i guariti e 226 i deceduti.

Infine nel vibonese i casi covid salgono a 39.212 (+70) mentre gli attivi sono 17.167. Di questi: 17.153 si trovano in isolamento, 14 in reparto e nessuno in terapia intensiva. Sono 21.875 i guariti e 170 i deceduti.