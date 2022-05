Tragica notte nel vibonese, auto si ribalta: un morto e tre feriti gravi

Notte tragica sulle strade dell’entroterra vibonese dove un incidente stradale è costato la vita ad un giovane di Fabrizia, mentre altre tre persone sono rimaste ferite gravemente ma che, almeno da quanto appreso finora, non verserebbero in pericolo di vita.

Il sinistro si è verificato alle 4 di questa mattina lungo la strada provinciale 9 che collega i centri montani di Mongiana e Fabrizia, nel vibonese.

I quattro viaggiavano a bordo di un Suv che per cause in corso di accertamento avrebbe perso il controllo finendo ribaltato.

Ad avere la peggio, purtroppo, il giovane di Fabrizia che era alla guida e che è rimasto schiacciato all’interno dell’abitacolo mentre gli altri, che hanno subito dei politraumi, sono stati soccorsi dai sanitari del Suem 118 e trasferiti in ospedale.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, che hanno avuto l’ingrato comito di estrarre la vittima dalle lamiere contorte, ed i carabinieri della Compagnia di Serra San Bruno che oltre ad ver effettuato i rilievi del caso sono ora impegnati a ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.