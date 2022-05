Zumpano, invita gente a casa mentre è ai domiciliari: arrestato 50enne

È stato sorpreso in compagnia di persone non conviventi all'interno della sua abitazione nonostante fosse agli arresti domiciliari il cinquantenne pregiudicato di Zumpano arrestato quest'oggi dai Carabinieri della Compagnia di Cosenza. L'uomo, che ha precedenti in materia di sostanze stupefacenti, si è dunque visto aggravare la misura cautelare.

I fatti risalgono allo scorso 17 aprile, quando i Carabinieri della Stazione di Celico, impegnati in apposito controllo, hanno sospreso il soggetto in una palese violazione degli obblighi imposti dalla misura cautelare. Situazione puntualmente segnalata, che ha portato il Gip a ritenere necessario il trasferimento in carcere.

Al termine delle formalità di rito, il cinquantenne è stato trasferito nella casa circondariale di Cosenza.