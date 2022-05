Crotone, danno alla rete idrica più grave del previsto: lavori riprenderanno domani

Dovevano terminare entro oggi pomeriggio i lavori di riparazione alla conduttura danneggiata scoperta in località Margherita, ma l'acqua anziché tornare sta finendo del tutto. Il danno infatti si sarebbe rivelato più grave del previsto, come spiega il Comune di Crotone ed i tecnici del Corap, in quanto ad essere danneggiata è una vecchia conduttura in calcestruzzo.

Condizione questa che rende più lente le riparazioni, visto che il materiale deve essere quanto più asciutto possibile, mentre l'acqua continua ad uscire copiosa impedendo l'applicazione dei materiali di ripristino. Una bella rogna, che ha costretto i tecnici a sospendere i lavori per la notte: un'autopompa continuerà a lavorare per rimuovere l'acqua in eccesso, mentre il flusso d'acqua per la città continuerà ad essere minimo.

Il Comune di Crotone fa sapere che la rottura è avvenuta in un terreno sottoposto a sequestro, e che la Procura della Repubblia (informata della situazione) ha rapidamente permesso l'autorizzazione al Corap di accedere all'area per i lavori. Lavori che però riprenderanno solo alle prime luci dell'alba.