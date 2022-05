Conservatorio “Cilea”, il Comune dà il benvenuto al nuovo direttore Francesco Romano

L’assessore comunale alla Cultura e Turismo, Irene Calabrò, ha ricevuto a Palazzo San Giorgio il prof. Francesco Romano nominato lo scorso febbraio, dal Ministro dell'Università e della Ricerca, Direttore del Conservatorio di Musica “Francesco Cilea” di Reggio Calabria per il triennio accademico 2021-2024.

Nel corso dell’incontro - a cui ha preso parte anche Eduardo Lamberti Castronuovo, come componente del Cda del Conservatorio - sono state affrontate le tematiche del settore Cultura, con particolare riferimento al contesto artistico e musicale, nell’ottica della sinergia istituzionale che gli Enti sono chiamati a sviluppare e sostenere.

Dal confronto, inoltre, è emerso il comune impegno per l’ulteriore rilancio e il rafforzamento dell’importante ruolo che il Conservatorio svolge sul territorio, nel quadro di un percorso condiviso di attività, progetti e iniziative che vedranno l’amministrazione comunale al fianco della storica istituzione di formazione artistica e musicale.

In questa direzione, infine, è stata anche rimarcata la centralità del Teatro Comunale “Francesco Cilea” come luogo simbolo e identitario per tutto il settore culturale della città di Reggio Calabria.