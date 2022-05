Covid, il Bollettino. Tre nuovi decessi in Calabria, altri 1.194 positivi

Continua a diminuire in Calabria il numero di nuovi casi di Covid19. Una diminuzione che dura da qualche giorno e che oggi, stando al Bollettino ufficiale, si conferma con altri 1.194 positivi accertati nelle ultime 24 ore (finora stati in tutto 375.841), a fronte di 5.942 tamponi eseguiti nello stesso lampo di tempo.

Non si ferma però e purtroppo il dato più drammatico, ovvero quello dei decessi: tra ieri ed oggi, difatti, si segnalano altre tre vittime per o con il Covid: una a Catanzaro, un’altra a Cosenza e l’ultima a Reggio Calabria. Si arriva quest’oggi e pertanto a 2.548 morti accertate nella nostra regione dall’inizio della pandemia.

Sale, inoltre, il numero di guariti che tocca quota 304.442 (+2.656 rispetto a ieri), mentre cala il numero degli attualmente positivi: ad oggi sono 68.851 (-1.465 da ieri).

Degli attualmente contagiati la maggior parte si trova in isolamento domiciliare, sono 68.636 (-1.454 da ieri); altri 205 (-10 da ieri) si trovano invece ricoverati in ospedale e 10 (-1 da ieri) in Rianimazione.

I DATI PER PROVINCIA

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

Catanzaro: Casi Attivi 6069 (61 in reparto, 5 in terapia intensiva, 6003 in isolamento domiciliare); Casi Chiusi 51478 (51184 guariti, 294 deceduti).

Cosenza: Casi Attivi 36702 (66 in reparto, 3 in terapia intensiva, 36633 in isolamento domiciliare); Casi Chiusi 60981 (59906 guariti, 1075 deceduti).

Crotone: Casi Attivi 2784 (17 in reparto, 0 in terapia intensiva, 2767 in isolamento domiciliare); Casi Chiusi 35972 (35747 guariti, 225 deceduti).

Reggio Calabria: Casi Attivi 5233 (47 in reparto, 2 in terapia intensiva, 5184 in isolamento domiciliare); Casi Chiusi 134953 (134182 guariti, 771 deceduti).

Vibo Valentia: CASI ATTIVI 17347 (14 in reparto, 0 in terapia intensiva, 17333 in isolamento domiciliare); Casi Chiusi 21795 (21625 guariti, 170 deceduti).

L’Asp di Catanzaro comunica oggi 283 positivi di cui quattro fuori regione. L'Asp di Cosenza comunica nel setting fuori regione due nuovi casi a domicilio"