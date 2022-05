Dramma a Petilia Policastro, si ribalta con il trattore al rientro dai campi: morto 62enne

Stava rientrando a casa a bordo del suo trattore quando, per cause ancora in fase di accertamento si è ribaltato. È accaduto nel tardo pomeriggio di ieri a Petilia Policastro, dove un sessantaduenne del posto, Gino Scandale, ha perso la vita a causa delle gravi ferite riportate.

L'uomo infatti strava tornando dalla campagna nel primo pomeriggio di giovedì, 12 maggio, quando è stato violentemente sbalzato dal mezzo, sprovvisto di cabina.

Immediato l'intervento dei sanitari del 118, che vista la gravità della situazione hanno allertato l'elisoccorso per un trasporto d'urgenza in ospedale. Le ferite riportate però si sono rivelate fatali, ed il sessantaduenne è morto poco dopo il ricovero.

Sul posto eseguiti i rilievi da parte dei Carabinieri della locale compagnia, al fine di ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente mortale.