Corigliano-Rossano, sequestrati oltre 4 quintali di “bianchetto”

Oltre quattro quintali di novellame di sarda sono stati sequestrati dalla Guardia Costiera di Corigliano Calabro in due diverse attività di controllo alla filiera ittica.

Il prodotto era diviso in due carichi, uno da 375 chili e l’altro di 60, per un totale di appunto 435 chili. Il bianchetto - che sul mercato ha un valore di circa 9 mila euro – dopo esser stato giudicato dal servizio veterinario dell’Asp di Cosenza non idoneo al consumo umano, è stato destinato alla distruzione.

Lo stesso presentava difatti delle emerse irregolarità gravi per quanto riguarda la sua detenzione, oltre che una taglia inferiore a quella minima di riferimento per la conservazione, inoltre vi erano altre irregolarità quanto alla sua tracciabilità.

Ai trasgressori è stata elevata una sanzione amministrativa rispettivamente da 25 e 4 mila euro.