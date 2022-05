Crotone. Divieti di sosta e transito: così cambia la viabilità per la Festa della Madonna

In occasione della Festa della Madonna, che prenderà il via domani e proseguirà come di consueto fino a domenica, per consentire lo svolgimento delle cerimonie liturgiche il Comune di Crotone ha adottato una serie di provvedimenti alla viabilità.

Si tratta, in particolare, del divieto di sosta con rimozione coatta su piazza Duomo, piazza Pitagora e via Silvio Messinetti, dalle ore 13.00 di giorno 14 maggio 2022 alle ore 24:00 di domenica 15 maggio 2022; ambo i lati, su via Vittorio Veneto, via Roma, viale Gramsci, Piazzale Cimitero, Parcheggio orario Borgata Giardini (Corso Mazzini) e su viale Magna Grecia sino a Casarossa, dalle ore 21.00 di sabato 14 maggio 2022 alle ore 04.00 domenica 15 maggio 2022; ambo i lati, su via Nuova Poggioreale, via Cristoforo Colombo, Piazza Rino Gaetano, Piazza Marinai d’Italia, Molo Porto Nuovo e via Interna Marina da incrocio via Osservanza fino incrocio con via Tellini, dalle ore 14:00 alle ore 24:00 di domenica 15 maggio 2022;

Inoltre, è disposto il divieto di transito fatta eccezione dei mezzi autorizzati per i servizi televisivi e fotografici, nonché quelli adibiti al trasporto dei diversamente abili, Trasporto Pubblico Locale, Mezzi di Soccorso e Forze dell’Ordine: dall’inizio del piazzale Cimitero fino a Casarossa (Viale Magna Grecia) dalle ore 02:00 alle ore 06:00 di domenica 15 maggio 2022, mentre il tratto successivo ovvero quello compreso tra Casarossa ed il Santuario di Capocolonna è opportunamente regolamentato con ordinanza della Provincia di Crotone n.1/2022 del 04.05.2022; su Molo Porto Nuovo – Piazza Marinai d’Italia – Piazza Enrico Berlinguer – via Interna Marina, via Nuova Poggioreale, I,II,III,IV e V traversa di via Reggio, I traversa di via Nuova Poggioreale, via Antonio Daniele e via Luigi Pantusa, dalle ore 18:00 alle ore 24:00 di domenica 15 maggio 2022; su Piazza Pitagora e Via Silvio Messinetti, dalle ore 20:00 di sabato 14 maggio 2022 alle ore 02:00 di domenica 15 maggio 2022 e dalle ore 18:00 alle ore 24:00 di domenica 15 maggio 2022; Viale Gramsci, Via Roma e Via Vittorio Veneto dalle ore 00:00 alle ore 04:00 di domenica 15 maggio 2022.