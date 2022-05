Elezioni in 75 comuni della Calabria, oggi e domani si presentano le liste

Entra nel vivo la competizione elettorale che porterà il prossimo giugno alle consultazioni in 75 comuni della Calabria, compreso il capoluogo di regione, Catanzaro, per la scelta del nuovo sindaco e dei rispettivi consiglieri comunali

Tra oggi e domani - tra le 8 del mattino di questo venerdì 13 maggio ed il mezzogiorno di sabato 14 - infatti, si potranno e dovranno presentare le liste per le amministrative.

L’ente più grande ed unico capoluogo di provincia chiamato al voto, come accennavamo è Catanzaro, con i suoi oltre 89 mila abitanti. A seguire, quanto a dimensioni, Acri (21.458 abitanti), Palmi (18.721) e Paola (16.416). In tutti e quattro i territori si potrebbe anche accedere ad un eventuale turno di ballottaggio che è previsto per il successivo 26 giugno.

Tra i centri più popolosi ci sono poi Amantea con 13.754 abitanti, Villa San Giovanni con 13.395 abitanti, Bagnara Calabra (10.622 abitanti), Belvedere Marittimo (9.120), Pizzo (8.885), e Soverato (8.841). Il più piccolo è invece Staiti, nel reggino, con appena 279 abitanti.

DOVE SI VOTA

Ecco i comuni al voto.

Provincia di Catanzaro: Botricello, Caraffa, Catanzaro, Centrache, Cerva, Isca sullo Jonio, Magisano, Maida, Olivadi, Petrizzi, Platania, San Pietro Apostolo, Sersale, Settingiano e Soverato.

Provincia di Cosenza: Acri, Amantea, Belsito, Belvedere Marittimo, Carolei, Carpanzano, Castroregio, Cellara, Fagnano Castello, Longobucco, Lungro, Luzzi, Marzi, Mormanno, Panettieri, Paola, Pietrapaola, Plataci, Praia a Mare, San lucido, San Sosti, San Vincenzo La Costa, Saracena e Trebisacce.

Provincia di Crotone: Cirò e Roccabernarda.

Provincia di Reggio Calabria: Antonimina, Bagnara Calabra, Bianco, Bovalino, Calanna, Campo Calabro, Caraffa del Bianco, Caulonia, Ciminà, Grotteria, Laganadi, Motta San Giovanni, Palmi, Placanica, Portigliola, San Ferdinando, San Lorenzo, San Procopio, Staiti, Terranova Sappo Minulio, Varapodio e Villa San Giovanni.

Provincia di Vibo Valentia: Arena, Capistrano, Fabrizia, Filogaso, Francavilla Angitola, Ionadi, Pizzo, San Costantino Calabro, San Nicola da Crissa, Spadola, Stefanaconi e Vazzano.