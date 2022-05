Serie B. Andata Playout, Cosenza sconfitto al 90’ dal Vicenza (1-0)

Non iniziano bene i playout per il Cosenza che esce sconfitto dal Romeo Menti di Vicenza per 1-0. Se l’è dunque aggiudicata la squadra veneta l’andata degli spareggi salvezza che dovranno decretare la squadra che potrà continuare la sua avventura agonistica anche nel prossimo campionato di Serie B.

A segnare è stato Maggio, che ha gonfiato la rete dei lupi silano proprio sul finire di gara, al 90’. Il Cosenza si prepara ora alla gara di ritorno in programma venerdì prossimo, 20 maggio, alle 20, sul terreno amico dello stadio San Vito.