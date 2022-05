Franchini nuovo amministratore Sacal, la mission di Occhiuto: migliorare gli scali calabresi

“Congratulazioni a Marco Franchini, nuovo amministratore unico della Società Aeroportuale Calabrese”. Poche righe con cui il governatore Roberto Occhiuto ha annunciato la nomina del nuovo numero uno della Sacal, l’azienda che gestisce tutti gli scali aerei della Calabria.

Pe il presidente della giunta si tratta della scelta di un “manager di esperienza e di grande qualità, scelto per le sue competenze, per il lavoro svolto egregiamente presso l’aeroporto di Catania, il quarto scalo d’Italia, per lo straordinario processo di riorganizzazione della rete aeroportuale pugliese”

Al nuovo manager dunque l’impegno di rilanciare gli aeroporti di Lamezia Terme, Reggio Calabria e Crotone, per il governatore delle infrastrutture strategiche e che rappresentano “una grande opportunità” per la regione il che impone di “posizionare” alla Sacal “gente dinamica e propositiva”.

“La Calabria vuole crescere, vuole attrarre turisti e investimenti, e quindi deve ammodernare e migliorare i suoi scali, e aumentare notevolmente le rotte, nazionali e internazionali”, ha affermato infatti Occhiuto augurando buon lavoro a Franchini.

Il nuovo amministratore ha 55 anni, è veronese, ed è stato finora accountable manager dell’aeroporto siciliano di Catania dopo esser stato alla guida degli Aeroporti di Puglia.