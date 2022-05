Crotone. Asili nido, aperte le iscrizioni: come presentare domanda

L’assessore alle Politiche Sociali del Comune di Crotone Filly Pollinzi comunica che sono aperte le iscrizioni per l’anno 2022/2023 agli asilo nido comunali “Nido d’Infanzia Pasqualino, Teresa e Demis Sacconi” di via Nazioni Unite e “Suor Anna Marcella Sgrizzi” di via dei Mille.

L’avviso con il modello di domanda è stato pubblicato sul sito dell’Ente. Con lo stesso avviso è prevista la possibilità di iscrizione al Nido d’Infanzia “Arcobaleno” di Cutro.

I genitori interessati ad iscrivere i bambini possono presentare la domanda di ammissione entro il 30 maggio prossimo secondo le modalità previste dall’avviso.