Covid. Il Bollettino. Calano ancora i nuovi positivi, c’è però un’altra vittima

Dopo la flessione di ieri (QUI), continua a diminuire il numero di nuovi positivi al Covid19 nella nostra regione. Il bollettino ufficiale della Regione registra, tra ieri oggi ed infatti, altri 1.212 casi, che portano il totale delle persone risultate fin qui contagiate a 374.647.

Un dato questo che emerge dai 6.525 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore (finora ne sono stati eseguiti in Calabria ben 3.028.911).

Aumenta parallelamente anche il numero di guariti: si giunge ad un totale 301.786, 2.580 dei quali hanno superato il contagio tra ieri ed oggi. Ma un dato negativo offusca il resto, ovvero e purtroppo un’altra morte per Covid accertata nel cosentino.

Intanto gli attualmente positivi sono 70.136, 1.369 in meno rispetto a mercoledì. Di questi 70.090 (+1.364) si trovano in isolamento domiciliare; 215 (+6) sono invece ricoverati in reparto e 11 (+1) in Rianimazione.

I DATI PER PROVINCIA

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

– Catanzaro: Casi Attivi 6.118 (64 in reparto, 6 in terapia intensiva, 6.048 in isolamento domiciliare); Casi Chiusi 51.150 (50.857 guariti, 293 deceduti).

– Cosenza: Casi Attivi 37.400 (68 in reparto, 3 in terapia intensiva, 37.329 in isolamento domiciliare); Casi Chiusi 59.906 (58.832 guariti, 1074 deceduti).

– Crotone: Casi Attivi 2869 (15 in reparto, 0 in terapia intensiva, 2.854 in isolamento domiciliare); Casi Chiusi 35.632 (35.407 guariti, 225 deceduti).

– Reggio Calabria: Casi Attivi 5.800 (50 in reparto, 2 in terapia intensiva, 5.748 in isolamento domiciliare); Casi Chiusi 134.152 (133.382 guariti, 770 deceduti).

– Vibo Valentia: Casi Attivi 17.417 (18 in reparto, 0 in terapia intensiva, 17.399 in isolamento domiciliare); Casi Chiusi 21.682 (21.512 guariti, 170 deceduti).