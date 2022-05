Pallanuoto, Serie B. Sabato a Catania la Rari Nantes affronta l’Ortigia Academy Siracusa

Nella tredicesima giornata del Campionato Nazionale di Pallanuoto Maschile di Serie B, la Rari Nantes Auditore di Crotone ospiterà, sabato 14 Maggio, con inizio alle 17.15, a Catania, la compagine dell’Ortigia Academy Siracusa, sin dall’inizio del campionato considerata da tutti la vera sorpresa del girone ed oggi, oggettivamente, la squadra più in forma di tutte: reduce peraltro dalla straordinaria e importantissima vittoria casalinga del turno scorso ai danni della candidata più autorevole alla promozione la Waterpolo Palermo. Attualmente quarta in classifica a 23 punti.

“Tutto si potrà dire tranne che il progetto Academy dell’Ortigia di Siracusa non abbia preso il volo. Giocano alla grande, sono organizzati, sono atletici e nuotano tantissimo, hanno un gran tecnico e sono in piena fiducia: il momento peggiore per incontrarli è proprio questo. Ne ha avuto prova la Waterpolo Palermo – richiama l’attenzione di tutti il Presidente Vincenzo Arcuri.

“D’altronde, la maggior parte di loro si allena quotidianamente con il nostro Dodò Ruggiero e quindi verosimilmente il livello è davvero alto. All’andata - prosegue il numero uno - li abbiamo affrontati a Siracusa in un momento transitorio: noi eravamo ancora alla ricerca di capire cosa potevamo essere in questo campionato, venivamo da tre vittorie consecutive ed eravamo in buona fiducia. Nonostante tutto, nonostante una nostra partenza perfetta sia in attacco e in difesa, sino all’ultimo secondo loro hanno avuto l’opportunità di pareggiare e forse avrebbero meritato di farlo, facendosi soffrire in ogni fondamentale di gioco”.

“Oggi – precisa ancora Arcuri - arrivano da una serie di risultati importantissimi, in termini anche di bel gioco, sono in ritmo ed hanno appena vinto una partita fondamentale. Vorranno anche il nostro scalpo. E la settimana prossima incontreranno la Polisportiva Acese: vittoria sabato e vittoria sabato prossimo e saranno lì a ridosso dei primi due posti in classifica e seri candidati alla partecipazione ai playoff promozione. Di questo si tratta. Dobbiamo stare molto attenti. Concentrati sin dall’inizio. Di fatto, per valori in campo, sarà uno scontro diretto”.

“E così – puntualizza il presidente - dovrà essere affrontato. Con le nostre armi, il nostro modo di gestire il ritmo, la qualità nelle esecuzione dei fondamentali, provando a trasformare il ritmo frenetico che i nostri avversari certamente vorranno imporre in uno strumento di vantaggio per accrescere il nostro controllo sull’incontro e sul risultato. Sarà importante l’approccio. E sarà importante il risultato finale. In questo frangente, in questa posizione di classifica, abbiamo la responsabilità di dare importanza ad ogni incontro ed ad ogni singola azione di gioco. Da qui alla fine saranno tutte partite difficilissime.”