Controlli alla movida, denunce e segnalazioni nel vibonese

Intensitificati i controlli nei luoghi della movida della provincia vibonese, in particolar modo nel fine settimana, al fine di contrastare la criminalità diffusa ed i reati più comuni. Identificate complessivamente 50 persone e controllati 4 veicoli.

Nella mattinata di venerdì 6 maggio un uomo è stato denunciato in quanto, a seguito di perquisizione, è stato trovato in possesso di munizioni comuni da sparo e di due bombe artigianli, sprovviste di marchio. Un altro soggetto, nel corso della stessa giornata, è stato segnalato in qualità di assuntore di stupefacenti in quanto trovato in possesso di dosi di marijuana.

Sabato 7 maggio i controlli si sono concentrati prevalentemente nell'area del centro di Vibo, e si sono estesi anche ai locali: in uno di questi sono state riscontrare alcune irregolarità in merito ai lavori assunti. Nel corso della stessa serata, un giovane ha chiesto l'aiuto dei poliziotti per sedare una rissa per futili motivi tra tre ragazzi, succesivamente individuati ed identificati.