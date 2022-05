Crotone, tentano di rubare le offerte in una chiesa: due arresti

Erano riusciti ad introdursi all'interno di una chiesa ed asportare la colonnina contenente le offerte dei fedeli, per forzarla all'esterno del luogo di culto al fine di rubarne il contenuto. Ma sono stati beccati dalle forze dell'ordine mentre contavano le monete appena trafugate.

È successo a Crotone nella mattinata di lunedì scorso. Più che per un'azione divina, i due malviventi - entrambi del posto - sono stati colti sul fatto grazie alla segnalazione di un passante, che compresa la situazione ha subito allertato le forze dell'ordine, giunte rapidamente sul posto.

Entrambi sono stati tratti in arresto con l'accusa di furto aggravato in concorso, e trasferiti presso il carcere di Catanzaro. Al termine delle formalità di rito, uno di loro è rimasto in carcere mentre all'altro è stato notificato il divieto di dimora in città.