Agevolazioni non dovute: sequestro da oltre 1 milione alla Caronte & Tourist

Nuova grana per la Caronte & Tourist, nota compagnia di traghetti che garantisce il collegamento via mare nello Stretto di Messina. Quest'oggi infatti la Guardia di Finanza ha provveduto al sequestro preventivo di provviste finanziarie per oltre 1 milione di euro, accumulate - secondo il gip del Tribunale di Messina - grazie all'evasione fiscale.

La società avrebbe goduto di una serie di agevolazioni fiscali non dovute tra il 2016 ed il 2018, riferite nello specifico alla possibilità di sottrarre a tassazione parte del reddito derivante dal noleggio di navi internazionali. Tale stratagemma avrebbe prodotto un vero e proprio regime agevolato che permetteva di detassare fino all'80%.

Il tutto però è stato scoperto dai militari nel corso di un apposito controllo fiscale. Da qui il sequestro per 1 milione e 47.597 euro, ritenuti proventi di tale pratica evasoria, nel tentativo di recuperare quanto dovuto all'erario. L'ipotesi d'accusa e di dichiarazione infedele dei redditi.