Gerace, soddisfazione per la presenza di Jovanotti

Grande successo a Gerace per le riprese del nuovo videoclip musicale dal titolo “Alla Salute” di Jovanotti (LEGGI). La produzione del videoclip nel centro storico del borgo, con protagonista il noto cantante, unitamente alla grande diffusione mediatica attesa, contribuiranno a far conoscere e promuovere ulteriormente il borgo storico a livello internazionale.



"Appena ci è stato richiesto abbiamo provveduto a concedere il patrocinio e ci siamo attivati a collaborare con la società Bmovie Italia srl attraverso i responsabili del settore amministrativo e di quello tecnico per consentire le riprese dell’evento per come richiesto" ha evidenziato il vice-sindaco Rudi Lizzi. "Siamo soddisfatti per l’ottima sinergia con i Carabinieri della stazione locale che hanno garantito la sicurezza nel corso delle riprese che hanno visto la presenza di diverse centinaia di fans di Jovanotti che hanno accompagnato con la loro gioiosa cornice l’artista e tutto il cast che hanno lavorato intensamente tra i vicoli e le splendide piazze di Gerace".

"Siamo sicuri che il videoclip di Jovanotti rappresenti un valore aggiunto per Gerace e la Calabria intera" ha dichiarato invece l’assessore Salvatore Galluzzo. "La presenza di un artista di così grande successo e apprezzamento di pubblico è una grande opportunità per il territorio e per far conoscere ancora di più le bellezze architettoniche e storiche della nostra città che questa Amministrazione ha indirizzato ad una vocazione turistica e culturale internazionale. Jovanotti ha potuto apprezzare le bellezze della città e della Locride che, accanto a quelle che ha conosciuto a Scilla e Canalea, rappresentano una cartolina positiva della Calabria da far conoscere e apprezzare in tutto il mondo".

Presente al tavolo organizzato al Palazzo Candida, dove si è tenuto l’incontro con i giornalisti, anche l’assessore al turismo Fausto Orsomarso, il responsabile di Film Commission Anton Giulio Grande e il vicepresidente della Regione Calabria Giusi Princi, in rappresentanza del Presidente Roberto Occhiuto. Jovanotti a conclusione dell’incontro con gli organi di stampa ha dichiarato: "Sono stati pochi ma bellissimi giorni, è stata una festa. La gente in Calabria è meravigliosa".