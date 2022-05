Danno condotta Corap a Margherita: è in area sequestrata, Procura consente l’accesso al Corap

In riferimento ad una perdita registratasi alla condotta del Corap, in via dei Melograni, in località Margherita, nel crotonese, il sindaco del capoluogo pitagorico Vincenzo Voce, ha fatto sapere che la stessa si trova su un terreno posto sotto sequestro.

Il primo cittadino ha già contattato la Procura della Repubblica che ha dato la sua immediata disponibilità a consentire l’accesso per poter procedere alla riparazione della stessa da parte del Consorzio.